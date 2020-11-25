Шмигаль визнав, що локдаун можуть ввести на зимові свята

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Уряд готується до всіх можливих заходів щодо боротьби з пандемією, зокрема - і до можливого введення карантину на зимові свята. Про це на засіданні уряду у середу заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Ми готуємось до всіх можливих заходів, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята… Про введення більш жорстких заходів наразі не йдеться, але ми розуміємо, що кінець грудня-початок січня – це період Новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. Все це може дати поштовх до сплеску хвороби, яку медсистема може не витримати. Ми розробляємо план реагування на такі ситуації... і на випадок погіршення стану в країні", - сказав прем’єр.

З його слів, певне покращення ситуації ми можемо бачити вже сьогодні, і по кількості зайнятих ліжкомісць, і по кількості захворілих.

"У нас фактично другий тиждень пішов, як стабілізувалась кількість хворих, які займають відповідні ліжкомісця. У лікарнях на рівні 27-28 тисяч, ми не перетинаємо відмітку у 30 тисяч, і це доволі позитивний результат", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 661 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 882.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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