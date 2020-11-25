МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Дніпропетровській та Запорізькій області - по понад 1000 випадків. У Києві та області приріст захворюваності дещо знизився. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), місті Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях", - повідомив він.
Загалом статистика захворюваності у Києві та по областях виглядає так:
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- Київ – 62 620 (+980)
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- Вінницька – 15 984 (+326)
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- Волинська – 22 516 (+295)
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- Дніпропетровська – 31 861 (+1 255)
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- Донецька – 20 868 (+370)
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- Житомирська – 27 368 (+211)
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- Закарпатська – 22 150 (+247)
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- Запорізька – 26 328 (+1 086)
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- Івано-Франківська – 33 409 (+583)
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- Київська – 33 262 (+961)
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- Кіровоградська – 4 557 (+102)
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- Луганська – 5 793 (+74)
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- Львівська – 42 874 (+824)
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- Миколаївська – 16 229 (+484)
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- Одеська область – 39 742 (+976)
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- Полтавська– 19 679 (+536)
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- Рівненська – 28 860 (+399)
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- Сумська – 24 811 (+915)
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- Тернопільська – 26 329 (+278)
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- Харківська – 52 538 (+546)
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- Херсонська – 9 141 (+272)
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- Хмельницька – 27 114 (+490)
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- Черкаська – 19 826 (+788)
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- Чернівецька – 32 067 (+357)
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- Чернігівська – 15 932 (+527)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492. Приріст за добу - майже 14 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.
Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі виявлено вже 60,1 млн хворих на COVID-19, з них одужало - 41,5 мільйона, летальних випадків - 1,4 мільйона. Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19 у світі.