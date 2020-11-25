МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), місті Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях", - повідомив він.

Загалом статистика захворюваності у Києві та по областях виглядає так:



Київ – 62 620 (+980)



Вінницька – 15 984 (+326)



Волинська – 22 516 (+295)



Дніпропетровська – 31 861 (+1 255)



Донецька – 20 868 (+370)



Житомирська – 27 368 (+211)



Закарпатська – 22 150 (+247)



Запорізька – 26 328 (+1 086)



Івано-Франківська – 33 409 (+583)



Київська – 33 262 (+961)



Кіровоградська – 4 557 (+102)



Луганська – 5 793 (+74)



Львівська – 42 874 (+824)



Миколаївська – 16 229 (+484)



Одеська область – 39 742 (+976)



Полтавська– 19 679 (+536)



Рівненська – 28 860 (+399)



Сумська – 24 811 (+915)



Тернопільська – 26 329 (+278)



Харківська – 52 538 (+546)



Херсонська – 9 141 (+272)



Хмельницька – 27 114 (+490)



Черкаська – 19 826 (+788)



Чернівецька – 32 067 (+357)



Чернігівська – 15 932 (+527)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492. Приріст за добу - майже 14 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.

Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі виявлено вже 60,1 млн хворих на COVID-19, з них одужало - 41,5 мільйона, летальних випадків - 1,4 мільйона. Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19 у світі.