Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской и Запорожской области - по более 1000 случаев. В Киеве и области прирост заболеваемости несколько снизился. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), городе Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - сообщил он.
В целом статистика заболеваемости в Киеве и по областям выглядит так:
-
- Киев - 62620 (+980)
-
- Винницкая - 15984 (+326)
-
- Волынская - 22516 (+295)
-
- Днепропетровск - 31861 (+1 255)
-
- Донецк - 20868 (+370)
-
- Житомирская - 27 368 (+211)
-
- Закарпатская - 22 150 (+247)
-
- Запорожская - 26 328 (+1 086)
-
- Ивано-Франковск - 33409 (+583)
-
- Киевская - 33262 (+961)
-
- Кировоградская - 4557 (+102)
-
- Луганская - 5793 (+74)
-
- Львовская - 42874 (+824)
-
- Николаевская - 16229 (+484)
-
- Одесская область - 39742 (+976)
-
- Полтавська- 19679 (+536)
-
- Ровенская - 28860 (+399)
-
- Сумская - 24811 (+915)
-
- Тернопольская - 26329 (+278)
-
- Харьковская - 52538 (+546)
-
- Херсонская - 9141 (+272)
-
- Хмельницкая - 27114 (+490)
-
- Черкасская - 19 826 (+788)
-
- Черновицкая - 32 067 (+357)
-
- Черниговская - 15 932 (+527)
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8:00 25 ноября зафиксировано уже 661 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 307 778 человек, летальных исходов - 11 492. Прирост за сутки - почти 14 тыс., рост по сравнению с показателем днем ранее.
Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире выявлено уже 60,1 млн больных COVID-19, из них выздоровели - 41,5 миллиона, летальных случаев - 1,4 миллиона. Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать четвёртом - по количеству смертей от COVID-19 в мире.