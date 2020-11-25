У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 860,7 (+), у Черкаській області – 738,3 (+) та у Запорізькій області – 657,4 (+).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 137,6 (+), у Луганській області - 156,9 (-) і у Вінницькій області – 195,8 (+).

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 25 листопада вже 661 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 882.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.