В Україні вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 218

"16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 069 осіб;



летальних випадків – 192;



одужало – 8 843 особи;



здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 693 407 осіб;



одужало – 326 238 осіб;



летальних випадків – 11 909;



проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), місті Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях", - вказав голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:



місто Київ – 65 539 випадків;



Вінницька область – 16 710 випадків;



Волинська область – 23 273 випадки;



Дніпропетровська область – 34 888 випадків;



Донецька область – 21 786 випадків;



Житомирська область – 28 481 випадок;



Закарпатська область – 22 748 випадків;



Запорізька область – 28 229 випадків;



Івано-Франківська область – 34 696 випадків;



Київська область – 35 235 випадків;



Кіровоградська область – 4 824 випадки;



Луганська область – 6 061 випадок;



Львівська область – 44 509 випадків;



Миколаївська область – 17 167 випадків;



Одеська область – 41 501 випадок;



Полтавська область – 20 701 випадок;



Рівненська область – 29 875 випадків;



Сумська область – 26 590 випадків;



Тернопільська область – 27 050 випадків;



Харківська область – 54 028 випадків;



Херсонська область – 9 633 випадки;



Хмельницька область – 28 350 випадків;



Черкаська область – 21 402 випадки;



Чернівецька область – 33 018 випадків;



Чернігівська область – 17 113 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі вже 61,3 млн хворих на COVID-19, з них одужало - 42,3 млн, летальних випадків - 1,4 млн. Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. В уряді йдуть розмови про те, що можливий локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль раніше заявляв водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.