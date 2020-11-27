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В Україні вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 218

В Україні вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 218

Київ • УНН

 • 22406 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 27 листопада зафіксовано вже 693 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - вперше понад 16 тисяч, антирекорд для країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 069 осіб;
  • летальних випадків – 192;
  • одужало – 8 843 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 693 407 осіб;
  • одужало – 326 238 осіб;
  • летальних випадків – 11 909;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), місті Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях", - вказав голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 65 539 випадків;
  • Вінницька область – 16 710 випадків;
  • Волинська область – 23 273 випадки;
  • Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
  • Донецька область – 21 786 випадків;
  • Житомирська область – 28 481 випадок;
  • Закарпатська область – 22 748 випадків;
  • Запорізька область – 28 229 випадків;
  • Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
  • Київська область – 35 235 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 824 випадки;
  • Луганська область – 6 061 випадок;
  • Львівська область – 44 509 випадків;
  • Миколаївська область – 17 167 випадків;
  • Одеська область – 41 501 випадок;
  • Полтавська область – 20 701 випадок;
  • Рівненська область – 29 875 випадків;
  • Сумська область – 26 590 випадків;
  • Тернопільська область – 27 050 випадків;
  • Харківська область – 54 028 випадків;
  • Херсонська область – 9 633 випадки;
  • Хмельницька область – 28 350 випадків;
  • Черкаська область – 21 402 випадки;
  • Чернівецька область – 33 018 випадків;
  • Чернігівська область – 17 113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі вже 61,3 млн хворих на COVID-19, з них одужало - 42,3 млн, летальних випадків - 1,4 млн. Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. В уряді йдуть розмови про те, що можливий локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль раніше заявляв водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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