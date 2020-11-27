В Украине уже 693 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 218
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине на 8:00 27 ноября зафиксировано уже 693 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - впервые более 16 тысяч, антирекорд для страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 2069 человек;
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- летальных случаев - 192;
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- выздоровели - 8843 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46 005, методом ИФА - 26 784).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 693 407 человек;
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- выздоровели - 326 238 человек;
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- летальных исходов - 11 909;
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- проведение ПЦР-тестов - 4 419 791.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях", - отметил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 65539 случаев;
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- Винницкая область - 16 710 случаев;
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- Волынская область - 23 273 случая;
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- Днепропетровская область - 34 888 случаев;
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- Донецкая область - 21 786 случаев;
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- Житомирская область - 28 481 случай;
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- Закарпатская область - 22 748 случаев;
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- Запорожская область - 28 229 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 34 696 случаев;
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- Киевская область - 35 235 случаев;
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- Кировоградская область - 4824 случая;
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- Луганская область - 6061 случай;
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- Львовская область - 44 509 случаев;
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- Николаевская область - 17 167 случаев;
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- Одесская область - 41 501 случай;
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- Полтавская область - 20 701 случай;
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- Ровенская область - 29 875 случаев;
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- Сумская область - 26 590 случаев;
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- Тернопольская область - 27 050 случаев;
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- Харьковская область - 54 028 случаев;
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- Херсонская область - 9633 случая;
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- Хмельницкая область - 28 350 случаев;
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- Черкасская область - 21 402 случая;
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- Черновицкая область - 33 018 случаев;
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- Черниговская область - 17 113 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире уже 61,3 млн больных COVID-19, из них выздоровели - 42,3 млн, летальных случаев - 1,4 млн. Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В правительстве идут разговоры о том, что возможен локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль ранее заявлял в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.