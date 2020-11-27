Кличко проти зупинки міського транспорту у Києві у разі локдауну

“Важливо не тільки запровадити правила. Потрібно слідкувати за чітким дотриманням цих правил. ...я буду наполягати, якщо локдаун буде введено, то ні в якому разі не зупиняти роботу метро та громадського транспорту. Це запроваджується для того, щоб розірвати ланцюг розповсюдження. Але велика кількість людей задіяні в життєдіяльності міста й ми не можемо зупинити взагалі місто. Я маю на увазі водопосточання, теплопостачання. Тобто, місто — це живий організм”, - зазначив міський голова столиці.

Зазначимо, що сьогодні в Офісі Президента України заявили, що про доцільність введення "повного локдауну" стане зрозуміло за тиждень.



Нагадаємо, в Україні на 8 годину 27 листопада зафіксовано вже 693 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - вперше понад 16 тисяч, антирекорд для країни.