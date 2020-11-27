Кличко против остановки городского транспорта в Киеве в случае локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В случае введения локдауна, мэр Киева Виталий Кличко будет настаивать на продолжении работы метро и общественного транспорта. Об этом глава столицы заявил сегодня в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Важно не только ввести правила. Нужно следить за четким соблюдением этих правил. ...я буду настаивать, если локдаун будет введен, то ни в коем случае не останавливать работу метро и общественного транспорта. Это вводится для того, чтобы разорвать цепь распространения. Но большое количество людей задействованы в жизнедеятельности города и мы не можем остановить вообще город. Я имею в виду водоснабжение, теплоснабжение. То есть, город - это живой организм", - отметил мэр столицы.
Отметим, что сегодня в Офисе Президента Украины заявили, что о целесообразности введения "полного локдауна" станет ясно через неделю.
Напомним, в Украине по состоянию на 8:00 27 ноября зафиксировано уже 693 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - впервые более 16 тыс., антирекорд для страны.