На Кіровоградщині військова вантажівка збила дорожніх працівників: двоє загиблих та один постраждалий

"Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 26 листопада 2020 на автодорозі Стрій – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, на території Новоархангельского району Кіровоградської області, розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху)", - сказано у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій МАЗ 6317, військовослужбовець однієї з військових частин ЗС України, не обравши безпечного інтервалу, допустив зіткнення з асфальтоукладачем Vogele та наїзд на трьох громадян, які здійснювали ремонтні роботи з укладення асфальтного покриття проїзної частини дороги.

"В результаті ДТП двоє потерпілих загинули, одного з тілесними ушкодженнями ушпиталили до Маловисківської центральної районної лікарні. Наразі військовослужбовця-водія заарештовано, з’ясовуються усі обставини пригоди, вирішується питання про призначення необхідних експертиз. Крім того, готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині у ДТП за участю автомобіля ВАЗ та вантажівки загинула жінка та 12-річна дитина, ще двоє дітей 8-ми та 5-ти років перебувають у реанімації.