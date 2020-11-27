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В Кировоградской области военный грузовик сбил дорожных рабочих: двое погибших и один пострадавший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Кировоградской области военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком и наехал на трех дорожных рабочих, которые клали асфальт. В результате ДТП двое работников погибли и один госпитализирован в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

"Военная прокуратура Кировоградского гарнизона по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 ноября 2020 года на автодороге Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, на территории Новоархангельского района Кировоградской области, начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель МАЗ 6317, военнослужащий одной из воинских частей ВС Украины, не выбрав безопасный интервал, допустил столкновение с асфальтоукладчиком Vogele и наезд на трех граждан, которые осуществляли ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части дороги.

"В результате ДТП двое пострадавших погибли, одного с телесными повреждениями госпитализировали в Маловисковскую центральную районную больницу. Сейчас военнослужащий-водитель арестован, выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Ровенской области в ДТП с участием автомобиля ВАЗ и грузовика погибла женщина и 12-летний ребенок, еще двое детей 8-ми и 5-ти лет находятся в реанимации.

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