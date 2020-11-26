На Рівненщині у ДТП із вантажівкою загинула жінка з дитиною, ще двоє дітей у реанімації

"26 листопада о 14:25 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів. Поблизу міста Березне трапилося ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2107 та вантажівки. Внаслідок ДТП водійка автомобіля ВАЗ (жінка, особа встановлюється) та пасажир автомобіля ВАЗ (дитина віком близько 12 років, особа встановлюється) загинули на місці події", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано 2-х дітей, пасажири автомобіля ВАЗ (вік 8 та 5 років). Водій вантажного автомобіля не постраждав.

На місці події наразі працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Обставини даної події встановлюються.

Нагадаємо, у Черкасах затримали водія, який у неділю збив малолітню дитину, відкрито кримінальне провадження.