В Ровенской области в ДТП с грузовиком погибла женщина с ребенком, еще двое детей в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Ровенской области в ДТП с участием автомобиля ВАЗ и грузовика погибла женщина и 12-летний ребенок, еще двое детей 8-ми и 5-ти лет находятся в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.
"26 ноября в 14:25 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов. Вблизи города Березно произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2107 и грузовика. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ (женщина, личность устанавливается) и пассажир автомобиля ВАЗ (ребенок в возрасте около 12 лет, личность устанавливается) погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в реанимационное отделение Березневской ЦРБ госпитализированы 2-х детей, пассажиры автомобиля ВАЗ (возраст 8 и 5 лет). Водитель грузового автомобиля не пострадал.
На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики.
Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.
Напомним, в Черкассах задержали водителя, который в воскресенье сбил малолетнего ребенка, открыто уголовное производство.