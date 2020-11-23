У Черкасах в ДТП важко травмована малолітня дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Черкасах затримали водія, який у неділю збив малолітню дитину, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Черкаській області, передає УНН.
“На вулиці Смілянській водій автомобіля Ford Transit скоїв наїзд на 9-річного хлопчика. Дитину із тяжкими травмами шпиталізували до реанімаційного відділення Черкаської обласної дитячої лікарні. Зараз водія транспортного засобу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль поміщено на арештмайданчик”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
Як повідомляв УНН, на Харківщині зіткнулися вантажівка та мікроатобус, є поранені.