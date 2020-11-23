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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 17981 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 32548 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 51877 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 75924 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105971 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110551 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Черкассах в ДТП тяжело травмирован малолетний ребенок

В Черкассах в ДТП тяжело травмирован малолетний ребенок

Киев  •  УНН

 • 22639 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Черкассах задержали водителя, который в воскресенье сбил малолетнего ребенка, открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области, передает УНН.

“На улице Смелянской водитель автомобиля Ford Transit совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы. Сейчас водитель транспортного средства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на штраф-площадку”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Как сообщал УНН, в Харьковской области столкнулись грузовик и микроатобус, есть раненые.

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