В Черкассах в ДТП тяжело травмирован малолетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Черкассах задержали водителя, который в воскресенье сбил малолетнего ребенка, открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области, передает УНН.
“На улице Смелянской водитель автомобиля Ford Transit совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы. Сейчас водитель транспортного средства задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на штраф-площадку”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Как сообщал УНН, в Харьковской области столкнулись грузовик и микроатобус, есть раненые.