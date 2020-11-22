На Харківщині зіткнулися вантажівка та мікроатобус, є поранені

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Харківщині сталася ДТП за участі вантажівки та мікроавтобуса, в результаті якої зазнали травм дві пасажирки. Вони доставлені до лікарні, поліція наразі з’ясовує обставини автопригоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

“Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса на Харківщині. Внаслідок аварії травми отримали дві пасажирки автомобіля „Mercedes Sprinter“. Їх доставили до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про автопригоду, яка сталася на автошляху “Харків-Красноград-Перещепино”, надійшла до Красноградського відділу поліції 21 листопада близько 22:00. Встановлено, що сталося зіткнення автомобілів DAF та Mercedes Sprinter.

“Внаслідок ДТП постраждали дві пасажирки автобуса — 51 та 41-річні жінки. Їх доставили до районної лікарні. Інші пасажири отримали легкі тілесні ушкодження. Всього в пасажирському транспорті знаходилось близько 10 осіб.

Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)ККУ. Всі обставини аварії встановлюються”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік повідомив у поліцію щодо викрадення авто, проте згодом виявилося, що автомобіль не був на стоянковому гальмі і самовільно поїхав з парковки та потрапив у ДТП.

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