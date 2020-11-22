На Харківщині зіткнулися вантажівка та мікроатобус, є поранені

“Поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса на Харківщині. Внаслідок аварії травми отримали дві пасажирки автомобіля „Mercedes Sprinter“. Їх доставили до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про автопригоду, яка сталася на автошляху “Харків-Красноград-Перещепино”, надійшла до Красноградського відділу поліції 21 листопада близько 22:00. Встановлено, що сталося зіткнення автомобілів DAF та Mercedes Sprinter.

“Внаслідок ДТП постраждали дві пасажирки автобуса — 51 та 41-річні жінки. Їх доставили до районної лікарні. Інші пасажири отримали легкі тілесні ушкодження. Всього в пасажирському транспорті знаходилось близько 10 осіб.

Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)ККУ. Всі обставини аварії встановлюються”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік повідомив у поліцію щодо викрадення авто, проте згодом виявилося, що автомобіль не був на стоянковому гальмі і самовільно поїхав з парковки та потрапив у ДТП.