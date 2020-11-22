В Харьковской области столкнулись грузовик и микроатобус, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в результате которой получили травмы две пассажирки. Они доставлены в больницу, полиция выясняет обстоятельства ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
“Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Харьковской области. В результате аварии травмы получили две пассажирки автомобиля „Mercedes Sprinter“. Их доставили в больницу”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о автопроисшествии, которая произошла на автодороге “Харьков-Красноград-Перещепино”, поступила в Красноградский отдел полиции 21 ноября около 22:00. Установлено, что произошло столкновение автомобилей DAF и Mercedes Sprinter.
“В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса — 51 и 41-летние женщины. Их доставили в районную больницу. Другие пассажиры получили легкие телесные повреждения. Всего в пассажирском транспорте находилось около 10 человек.
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Все обстоятельства аварии устанавливаются”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мужчина сообщил в полицию о похищении авто, однако впоследствии оказалось, что автомобиль не был на стояночном тормозе и самовольно уехал с парковки и попал в ДТП.