У Києві автомобіль "втік" із парковки і влаштував ДТП: відео

“Власник повідомив про незаконне заволодіння, а насправді автомобіль самовільно поїхав з місця паркування та спричинив ДТП. Цей курйозний випадок стався вчора на проспекті Науки. Власник залишив автомобіль Ford біля магазину і відійшов у справах. Коли повернуся, не виявив його на місці паркування. Чоловік забив на сполох та викликав поліцію з приводу заволодіння”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, патрульні, які прибули на місце події, отримали від чергового інформацію, що схожий автомобіль щойно спричинив ДТП з автомобілями Volkswagen та Alfa Romeo.

“Як з’ясували патрульні, водій, імовірно, не поставив автомобіль на стоянкове гальмо. У результаті чого Ford вирушив у самостійну подорож проспектом і потрапив у ДТП.

Патрульні склали на водія Ford протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення, скоєні власниками автомобілів на іноземній реєстрації.