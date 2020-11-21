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В Киеве автомобиль "сбежал" с парковки и устроил ДТП: видео

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве мужчина сообщил в полицию о похищении авто, однако впоследствии оказалось, что автомобиль не был на стояночном тормозе и самовольно уехал с парковки и попал в ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"Владелец сообщил о незаконном завладении, а на самом деле автомобиль самовольно уехал с места парковки и стал причиной ДТП. Этот курьезный случай произошел вчера на проспекте Науки. Владелец оставил автомобиль Ford возле магазина и отошел по делам. Когда вернусь, не нашел его на месте парковки. Мужчина забил тревогу и вызвал полицию по поводу завладения", - говорится в сообщении.

Отмечается, патрульные, которые прибыли на место происшествия, получили от дежурного информацию, что похожий автомобиль стал причиной ДТП с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo.

"Как выяснили патрульные, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз. В результате чего Ford отправился в самостоятельное путешествие проспектом и попал в ДТП.

Патрульные составили на водителя Ford протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП", - добавляется в сообщении.

Напомним, система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на иностранной регистрации.

Украинские Национальные Новости

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