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В Україні почали "ловити" на камери порушення ПДР євробляхерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення, скоєні власниками автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє пресслужба МВС України, інформує УНН.

“З 19 листопада іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, будуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху”, — йдеться в повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що цей проект був розроблений разом із ДПСУ.

“Цей проект реалізований разом із Держприкордонслужбою. Прикордонник при в’їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника взявши їх з бази даних ДПСУ. Тепер відносно цих громадян поліцією винесені постанови про порушення правил Дорожнього руху, які будуть відправлені прикордонникам. Прикордонники при виїзді з України авто іноземної реєстрації фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні і інформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф. Якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонений в’їзд в Україну”, — заявив Антон Геращенко.

За словами заступника міністра, у разі, якщо власник авто на іноземних номерах — громадянин України відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Додамо, що з 1 червня 2020 року запрацювали камери автоматичної фіксації правопорушень на дорогах.

Нагадаємо, Геращенко раніше відзначав, що у місцях, де встановлені камери відеофіксації, кількість ДТП знизилась у 3 рази.

У МВС очікують, що автофіксація допоможе уникнути майже тисячі ДТП за 10 років.

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