В Україні почали "ловити" на камери порушення ПДР євробляхерами

“З 19 листопада іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, будуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху”, — йдеться в повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що цей проект був розроблений разом із ДПСУ.

“Цей проект реалізований разом із Держприкордонслужбою. Прикордонник при в’їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника взявши їх з бази даних ДПСУ. Тепер відносно цих громадян поліцією винесені постанови про порушення правил Дорожнього руху, які будуть відправлені прикордонникам. Прикордонники при виїзді з України авто іноземної реєстрації фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні і інформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф. Якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонений в’їзд в Україну”, — заявив Антон Геращенко.

За словами заступника міністра, у разі, якщо власник авто на іноземних номерах — громадянин України відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Додамо, що з 1 червня 2020 року запрацювали камери автоматичної фіксації правопорушень на дорогах.

Нагадаємо, Геращенко раніше відзначав, що у місцях, де встановлені камери відеофіксації, кількість ДТП знизилась у 3 рази.



У МВС очікують, що автофіксація допоможе уникнути майже тисячі ДТП за 10 років.