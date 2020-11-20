В Украине начали "ловить" на камеры нарушения ПДД евробляхерами

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на иностранном регистрации. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует УНН.

"С 19 ноября иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что этот проект был разработан совместно с ГПСУ.

"Этот проект реализован совместно с Госпогранслужбой. Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ. Теперь в отношении этих граждан полицией будут вынесены постановления о нарушении правил Дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам. Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. Если водитель-иностранец отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину", - заявил Антон Геращенко.

По словам заместителя министра, в случае, если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

Добавим, что с 1 июня 2020 года заработали камеры автоматической фиксации правонарушений на дорогах.

Напомним, Геращенко ранее отмечал, что в местах, где установлены камеры видеофиксации, количество ДТП снизилось в 3 раза.

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет.

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