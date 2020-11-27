Голова ВООЗ в Україні: різкого зменшення покриття імунізацією не спостерігається

“2020 рік дуже сильно відрізнявся від того, яким його планували. Тому, в майбутньому нам потрібно буде сфокусуватися як на звичайній імунопрофілактиці, так і з профілактикою, яка пов'язана з ситуацією з COVID-19. Ми не спостерігаємо різке зменшення випадків покриття імунізації в 2020 році. Проте, так повинно залишатися й надалі, у 2021 та 2022 роках. І нам потрібно надалі виконувати наші заходи, щоб захистити групи населення й надати їм необхідні імунізації. Особливо — стосовно вакцинації проти кору. У нас достатньо багато позитивних новин стосовно COVID-19 (йдеться про створення вакцини від COVID-19 – ред.). Це означає, що в нас буде багато робити, це і планування вакцинації. Проте, пріоритет на наступні роки, 2021-й та 2022-й, - забезпечити вже існуючі програми імунопрофілактики та використовувати нові вакцини. Також дослідити інші доказові можливості стосовно вакцинації”, - зазначив фахівець.

Додамо, що в квітні ЮНІСЕФ і ВООЗ заявляли про стурбованість через призупинення вакцинації від інфекційних хвороб в Україні через пандемію COVID-19.



Вже у травні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні справді була критична ситуація щодо імунізації на кір, краснуху та паротит. За словами урядовця, рівень імунізації знизився на 20%.

А вже влітку з'явилася інформація, що за рік показник імунізації від кору та краснухи в Україні знизився від 20 до 40%.



