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За рік показник імунізації в Україні знизився на 20-40% – МОЗ

За рік показник імунізації в Україні знизився на 20-40% – МОЗ

Київ • УНН

 • 14161 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. За рік показник імунізації в Україні знизився від 20 до 40%. Йдеться про щеплення від кору, краснухи тощо. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Процес імунізації — це дуже важливо, тому що в період епідемії, пандемії, якщо порівняти з показниками 2019 року, то в нас імунізація, показник, знизився від 20 до 40%... Ми кажемо про вакцинацію на кір, вакцинацію від краснухи - тобто, всі ті хвороби, якими ми, в тому числі, хворіємо. І дуже важливо, щоби ми мали колективний імунітет. Колективний імунітет в цьому випадку досягається через відповідний процес щеплення, який ми робимо кожного року", - сказав міністр.

Степанов також зазначив, що головам облдержадміністрацій дали доручення активізувати процес щеплення, щоб уникнути спалахів захворювань.

Нагадаємо, за перший квартал 2020 року в Україні на 20% знизився рівень імунізації на кір, краснуху та паротит.

Українські Національні Новини

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