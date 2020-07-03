За рік показник імунізації в Україні знизився на 20-40% – МОЗ

"Процес імунізації — це дуже важливо, тому що в період епідемії, пандемії, якщо порівняти з показниками 2019 року, то в нас імунізація, показник, знизився від 20 до 40%... Ми кажемо про вакцинацію на кір, вакцинацію від краснухи - тобто, всі ті хвороби, якими ми, в тому числі, хворіємо. І дуже важливо, щоби ми мали колективний імунітет. Колективний імунітет в цьому випадку досягається через відповідний процес щеплення, який ми робимо кожного року", - сказав міністр.

Степанов також зазначив, що головам облдержадміністрацій дали доручення активізувати процес щеплення, щоб уникнути спалахів захворювань.

Нагадаємо, за перший квартал 2020 року в Україні на 20% знизився рівень імунізації на кір, краснуху та паротит.