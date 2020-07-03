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За год показатель иммунизации в Украине снизился на 20-40% – Минздрав

За год показатель иммунизации в Украине снизился на 20-40% – Минздрав

Киев  •  УНН

 • 14160 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. За год показатель иммунизации в Украине снизился с 20 до 40%. Речь идет о прививке от кори, краснухи и тому подобное. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Процесс иммунизации - это очень важно, так как в период эпидемии, пандемии, если сравнить с показателями 2019 года, то у нас иммунизация, показатель, снизился от 20 до 40%... Мы говорим о вакцинации корью, вакцинацию от краснухи - то есть, все те болезни, которыми мы, в том числе, болеем. И очень важно, чтобы мы имели коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет в этом случае достигается через соответствующий процесс прививки, который мы делаем каждый год", - сказал министр.

Степанов также отметил, что председателям облгосадминистраций дали поручение активизировать процесс прививки, чтобы избежать вспышек заболеваний.

Напомним, за первый квартал 2020 года в Украине на 20% снизился уровень иммунизации корью, краснухой и паротитом.

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