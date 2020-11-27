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Глава ВОЗ в Украине: резкого уменьшения покрытия иммунизацией не наблюдается

Глава ВОЗ в Украине: резкого уменьшения покрытия иммунизацией не наблюдается

Киев  •  УНН

 • 10957 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение 2020 года на фоне пандемии в Украине не наблюдается резкого уменьшения покрытия иммунизацией. Об этом во время мероприятия относительно результатов первого года внедрения Стратегии иммунопрофилактики заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает корреспондент УНН.

"2020 год очень сильно отличался от того, каким он задумывался. Поэтому, в будущем нам нужно будет сфокусироваться как на обычной иммунопрофилактике, так и с профилактикой, которая связана с ситуацией с COVID-19. Мы не наблюдаем резкое уменьшение случаев покрытия иммунизации в 2020 году. Однако, так должно оставаться и в дальнейшем, в 2021 и 2022 годах. И нам нужно продолжать выполнять наши меры, чтобы защитить группы населения и предоставить им необходимые иммунизации. Особенно - в отношении вакцинации против кори. У нас достаточно много позитивных новостей относительно COVID-19 (речь идет о создании вакцины от COVID-19 - ред.). Это значит, что у нас будет много работы, это и планирование вакцинации. Однако, приоритет на последующие годы - 2021-й и 2022-й - обеспечить уже существующие программы иммунопрофилактики и использовать новые вакцины. Также исследовать другие доказательные возможности относительно вакцинации", - отметил специалист.

Добавим, что в апреле ЮНИСЕФ и ВОЗ заявляли об обеспокоенности из-за приостановления вакцинации от инфекционных болезней в Украине из-за пандемии COVID-19.

Уже в мае министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине действительно была критическая ситуация по иммунизации против кори, краснухи и паротита. По словам чиновника, уровень иммунизации снизился на 20%.

А уже летом появилась информация, что за год показатель иммунизации от кори и краснухи в Украине снизился с 20 до 40%.

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