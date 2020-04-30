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ЮНІСЕФ та ВООЗ попереджають про загрозу спалаху хвороб в Україні на тлі призупинення вакцинації через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) стурбовані через призупинення вакцинації від інфекційних хвороб в Україні через пандемію COVID-19. Про це йдеться в заяві організацій з нагоди Всесвітнього тижня імунізації 2020 року, передає УНН.

ЮНІСЕФ та ВООЗ попереджають про загрозу спалаху хвороб в Україні на тлі призупинення вакцинації через COVID-19

"Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) стурбовані тим, що через ситуацію з COVID-19 вакцинацію призупинили в багатьох областях України. Коли діти пропускають щеплення за календарем, зростає ризик спалахів інфекційних хвороб", - йдеться в заяві.

Організації підкреслюють важливість продовження вакцинації та забезпеченням для цього відповідних умов:

• відокремлення вакцинації та зони очікування на неї від прийому пацієнтів (різний час/ різні дні або окреме місце, залежно від закладу);

• вакцинація за індивідуальним записом;

• поєднання вакцинації з іншими важливими медичними процедурами відповідно до віку, щоб обмежити кількість часу, коли ті, хто вакцинується та родичі проводять у медичному закладі;

• розміщення засобів для дезінфекції рук або створення можливості помити руки для відвідувачів на вході до медичного закладу;

• медичні працівники у пунктах щеплення мають необхідні засоби індивідуального захисту.

Там, де ситуація з COVID-19 призводить до тимчасових перебоїв в наданні послуг із вакцинації, має бути заплановане відновлення таких послуг у найкоротші терміни.

“В Україні, окрім COVID-19, є й інші інфекційні захворювання. І поки від COVID-19 вакцини немає, від багатьох інших небезпечних захворювань, що з легкістю можуть вбити дитину і дорослого, таких як кір, дифтерія та інші, є ефективні вакцини. Дуже важливо, щоб батьки продовжували вакцинувати дітей за календарем щеплень навіть під час епідемії COVID-19. А влада – забезпечила проведення вакцинації і розділення потоків пацієнтів в медичних закладах”, - сказала голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сильвандер.

Зі слів Представника ВООЗ в Україні, доктора Ярно Хабіхта, попри значні досягнення в рамках програми імунізації протягом останніх років, Україна "залишається вразливою до багатьох вакцинокерованих інфекцій та очолює перелік країн в Європейському регіоні з високим рівнем ризику спалахів кору та поліомієліту".

ВООЗ та ЮНІСЕФ, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров’я, повідомили що в Україні з 2017 по 2020 рік більше 115 000 людей захворіли на кір, внаслідок чого 41 людина померла, у томі числі 25 дітей. Останніми роками реєстрували випадки смертельно-небезпечного захворювання — дифтерії. Хоча рівень охоплення вакцинацією в Україні зростає, він все ще залишається недостатнім, щоб надійно захистити дітей і дорослих від інфекційних хвороб.

Як повідомляв УНН, за словами імунолога, заразність кору є набагато вищою у порівнянні з новою коронавірусною інфекцією.

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