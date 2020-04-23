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Заразність кору є набагато вищою за COVID-19 - імунолог

Заразність кору є набагато вищою за COVID-19 - імунолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Заразність кору є набагато вищою у порівнянні з новою коронавірусною інфекцією. Про це сказав кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та імунології НМАПО імені П. Л. Шупика, головний позаштатний дитячий імунолог Києва Федір Лапій на online-заході "Вакцинація для всіх: нові виклики та можливості", передає УНН.

"Є так званий базовий репродуктивний індекс. Це та кількість осіб, яка заразиться від хворої особи протягом заразного періоду. Якщо брати наприклад базовий репродуктивний індекс для нової коронавірусної інфекції, то він на сьогоднішній день складає в межах 2,2-3,3, тобто від одного хворого на COVID-19 заразиться протягом його заразного періоду 2-3 особи. Якщо говорити про кір, то такий базовий репродуктивний індекс для кору складає 12-18, тобто протягом заразного періоду кору один хворий заразить 12-18 осіб. Заразність кору набагато вища з точки зору як базового репродуктивного індексу, так і з точки зору стійкості у зовнішньому середовищі", - сказав Лапій.

Він пояснив, що на сьогоднішній день існують дані про те, що коронавірус передається крапельним шляхом з крапельками слизу, що, як правило, поширюються на відстань до 1 метра і осідає. Вірус кору ж більше передається не крапельним а повітряним шляхом.

Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 - летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 578, що більше, ніж добою раніше.

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