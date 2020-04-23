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В Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, з них 187 - летальні

В Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, з них 187 - летальні

Київ • УНН

 • 23535 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 - летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 578, що більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані МОЗ України.

​"Підтверджено 7 170 випадків COVID-19. Усього в Україні досліджено 72 296 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.

Загалом випадки підтверджено:
▪️ Вінницька обл. — 353 випадки (45 одужали);
▪️ Волинська обл. — 188 випадків (17 одужали);
▪️ Дніпропетровська обл. — 186 випадків (11 одужали);
▪️ Донецька обл. — 21 випадок (10 одужали);
▪️ Житомирська обл. — 304 випадки (1 одужав);
▪️ Закарпатська обл. — 230 випадків (22 одужали);
▪️ Запорізька обл. — 146 випадків (21 одужав);
▪️ Івано-Франківська область — 644 випадки (27 одужали);
▪️ м. Київ — 1 059 випадків (45 одужали);
▪️ Київська обл. — 451 випадок (33 одужали);
▪️ Кіровоградська обл. — 258 випадків (31 одужав);
▪️ Львівська обл. — 282 випадки (32 одужали);
▪️ Луганська обл. — 27 випадків (3 одужали);
▪️ Миколаївська обл. — 99 випадків;
▪️ Одеська обл. — 161 випадок (3 одужали);
▪️ Полтавська обл. — 161 випадок (12 одужали);
▪️ Рівненська обл. — 396 випадків (29 одужали);
▪️ Сумська обл. — 89 випадків (28 одужали);
▪️ Тернопільська обл. — 499 випадки (38 одужали);
▪️ Харківська обл. — 101 випадок (6 одужали);
▪️ Херсонська обл. — 77 випадків (10 одужали);
▪️ Хмельницька обл. — 61 випадок (7 одужали);
▪️ Черкаська обл. — 220 випадків (34 одужали);
▪️ Чернівецька обл. — 1140 випадків (36 одужали);
▪️ Чернігівська обл. — 17 випадків (3 одужали).

Зазначається, що на амбулаторному лікуванні 4 862 пацієнти, з них 372 дитини. Усього госпіталізовано 2 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 100 людей, у тому числі одна дитина.

"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%). Загалом 504 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - повідомили у МОЗ.

Нагадаємо, на ранок 22 квітня в Україні було зафіксовано 6 592 випадки COVID-19, з них 174 - летальні.

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