В Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 летальні

КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 467, що більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.