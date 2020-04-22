В Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 467, що більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6 592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків", - вказали у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 349 випадків;
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- Волинська область — 176 випадків;
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- Дніпропетровська область — 150 випадків;
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- Донецька область — 16 випадків;
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- Житомирська область — 287 випадків;
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- Закарпатська область — 218 випадків;
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- Запорізька область — 141 випадок;
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- Івано-Франківська область — 589 випадків;
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- Кіровоградська область — 251 випадок;
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- Київ — 989 випадків;
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- Київська область — 390 випадків;
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- Львівська область — 274 випадки;
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- Луганська область — 26 випадків;
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- Миколаївська область — 82 випадки;
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- Одеська область — 148 випадків;
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- Полтавська область — 116 випадків;
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- Рівненська область — 353 випадки;
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- Сумська область — 86 випадків;
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- Тернопільська область — 471 випадок;
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- Харківська область — 82 випадки;
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- Херсонська область — 72 випадки;
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- Хмельницька область — 54 випадки;
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- Чернівецька область — 1053 випадки;
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- Черкаська область — 206 випадків;
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- Чернігівська область — 13 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1 117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19 649 повідомлень про підозру на COVID-19.
За даними ЦГЗ, на ранок 22 квітня на амбулаторному лікуванні 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини. Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 92 людини.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 174 людини, з них 90 чоловіків та 84 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%). Загалом 424 людини вже одужали, з них 27 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, деталізували дані у ЦГЗ.
Нагадаємо, на ранок 21 квітня в Україні було зафіксовано 6 125 випадків COVID-19, з них 161 летальний.