В Україні зафіксовано 6125 випадків COVID-19, з них 161 летальний
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний. Приріст випадків захворювання у країні за добу - 415. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6 125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 338 випадків;
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- Волинська область — 174 випадки;
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- Дніпропетровська область — 122 випадки;
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- Донецька область — 16 випадків;
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- Житомирська область — 270 випадків;
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- Закарпатська область — 205 випадків;
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- Запорізька область — 137 випадків;
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- Івано-Франківська область — 556 випадків;
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- Кіровоградська область — 247 випадків;
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- Київ — 892 випадки;
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- Київська область — 356 випадків;
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- Львівська область — 256 випадків;
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- Луганська область — 25 випадків;
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- Миколаївська область — 41 випадок;
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- Одеська область — 146 випадків;
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- Полтавська область — 101 випадок;
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- Рівненська область — 341 випадок;
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- Сумська область — 84 випадки;
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- Тернопільська область — 435 випадків;
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- Харківська область — 77 випадків;
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- Херсонська область — 70 випадків;
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- Хмельницька область — 49 випадків;
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- Чернівецька область — 988 випадків;
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- Черкаська область — 186 випадків;
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- Чернігівська область — 13 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18 532 повідомлення про підозру на COVID-19.
Водночас, за даними ЦГЗ, на ранок 21 квітня на амбулаторному лікуванні 4 089 пацієнтів, з них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, з них 97 дітей.
Серед 161 померлого внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, 84 чоловіків та 77 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Серед 367 одужалих - 18 дітей.
Нагадаємо, загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 2,5 млн осіб.