Загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі досягла майже 2,5 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Станом на 4:39 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 170261 особа. У свою чергу, одужали 646433 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 42308 осіб, Італії – 24114 осіб, Франції – 20292 і в Іспанії – 20852. У Китаї загалом – 4636, за останні 3 доби змін немає.
Всього у світі 2475841 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (786638), Іспанія (200210), Італія (181228), Франція (156480), Німеччина (147065) Велика Британія (125856) та Туреччина (90980).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусу, 359 пацієнтів одужали.