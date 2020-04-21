Общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 7224 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 27946 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 47920 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 64945 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100191 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104911 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130416 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130133 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек

Общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек

Киев  •  УНН

 • 19820 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 4:39 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 170261 человек. В свою очередь, выздоровели 646433 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 42308 человек, в Италии - 24114 человек, Франции - 20292 и в Испании - 20852. В Китае в целом - 4636, за последние 3 суток изменений нет.

Всего в мире 2475841 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (786638), Испания (200210), Италия (181228), Франция (156480), Германия (147065) Великобритания (125856) и Турция (90980).

Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.

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