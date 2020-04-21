Общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 4:39 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 170261 человек. В свою очередь, выздоровели 646433 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 42308 человек, в Италии - 24114 человек, Франции - 20292 и в Испании - 20852. В Китае в целом - 4636, за последние 3 суток изменений нет.
Всего в мире 2475841 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (786638), Испания (200210), Италия (181228), Франция (156480), Германия (147065) Великобритания (125856) и Турция (90980).
Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.