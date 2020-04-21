В Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине на 9:00 21 апреля зафиксировано 6 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный. Прирост случаев заболевания в стране за сутки - 415. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 338 случаев;
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- Волынская область - 174 случая;
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- Днепропетровская область - 122 случая;
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- Донецкая область - 16 случаев;
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- Житомирская область - 270 случаев;
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- Закарпатская область - 205 случаев;
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- Запорожская область - 137 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 556 случаев;
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- Кировоградская область - 247 случаев;
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- Киев - 892 случая;
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- Киевская область - 356 случаев;
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- Львовская область - 256 случаев;
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- Луганская область - 25 случаев;
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- Николаевская область - 41 случай;
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- Одесская область - 146 случаев;
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- Полтавская область - 101 случай;
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- Ровенская область - 341 случай;
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- Сумская область - 84 случая;
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- Тернопольская область - 435 случаев;
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- Харьковская область - 77 случаев;
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- Херсонская область - 70 случаев;
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- Хмельницкая область - 49 случаев;
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- Черновицкая область - 988 случаев;
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- Черкасская область - 186 случаев;
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- Черниговская область - 13 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020-го в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18 532 сообщения о подозрении на COVID-19.
В то же время, по данным ЦОЗ, на утро 21 апреля на амбулаторном лечении 4 089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2 036 человек, из них 97 детей.
Среди 161 умершего вследствие осложнений, вызванных болезнью, 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Среди 367 выздоровевших - 18 детей.
Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек.