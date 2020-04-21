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В Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный

В Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный

Киев  •  УНН

 • 21604 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине на 9:00 21 апреля зафиксировано 6 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный. Прирост случаев заболевания в стране за сутки - 415. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 338 случаев;
  • Волынская область - 174 случая;
  • Днепропетровская область - 122 случая;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 270 случаев;
  • Закарпатская область - 205 случаев;
  • Запорожская область - 137 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 556 случаев;
  • Кировоградская область - 247 случаев;
  • Киев - 892 случая;
  • Киевская область - 356 случаев;
  • Львовская область - 256 случаев;
  • Луганская область - 25 случаев;
  • Николаевская область - 41 случай;
  • Одесская область - 146 случаев;
  • Полтавская область - 101 случай;
  • Ровенская область - 341 случай;
  • Сумская область - 84 случая;
  • Тернопольская область - 435 случаев;
  • Харьковская область - 77 случаев;
  • Херсонская область - 70 случаев;
  • Хмельницкая область - 49 случаев;
  • Черновицкая область - 988 случаев;
  • Черкасская область - 186 случаев;
  • Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020-го в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18 532 сообщения о подозрении на COVID-19.

В то же время, по данным ЦОЗ, на утро 21 апреля на амбулаторном лечении 4 089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2 036 человек, из них 97 детей.

Среди 161 умершего вследствие осложнений, вызванных болезнью, 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Среди 367 выздоровевших - 18 детей.

Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек.

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