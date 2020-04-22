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В Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных

В Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных

Киев  •  УНН

 • 31417 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных. Прирост случаев заболевания за минувшие сутки - 467, что больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6 592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев", - указали в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 349 случаев;
  • Волынская область - 176 случаев;
  • Днепропетровская область - 150 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 287 случаев;
  • Закарпатская область - 218 случаев;
  • Запорожская область - 141 случай;
  • Ивано-Франковская область - 589 случаев;
  • Кировоградская область - 251 случай;
  • Киев - 989 случаев;
  • Киевская область - 390 случаев;
  • Львовская область - 274 случая;
  • Луганская область - 26 случаев;
  • Николаевская область - 82 случая;
  • Одесская область - 148 случаев;
  • Полтавская область - 116 случаев;
  • Ровенская область - 353 случая;
  • Сумская область - 86 случаев;
  • Тернопольская область - 471 случай;
  • Харьковская область - 82 случая;
  • Херсонская область - 72 случая;
  • Хмельницкая область - 54 случая;
  • Черновицкая область - 1053 случая;
  • Черкасская область - 206 случаев;
  • Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020-го в Центр поступило 1 117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на COVID-19.

По данным ЦОЗ, на утро 22 апреля на амбулаторном лечении 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2 126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, детализировали данные в ЦОЗ.

Напомним, на утро 21 апреля в Украине было зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный.

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