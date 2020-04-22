В Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных. Прирост случаев заболевания за минувшие сутки - 467, что больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.