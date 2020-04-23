В Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, из них 187 - летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине на 9:00 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальных. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 578, что больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"Подтверждено 7170 случаев COVID-19. Всего в Украине исследовано 72296 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях", - говорится в сообщении.
В общем случаи подтверждено:
▪️ Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели),
▪️ Волынская обл. - 188 случаев (17 выздоровели),
▪️ Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели),
▪️ Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели),
▪️ Житомирская обл. - 304 случая (1 выздоровел),
▪️ Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели),
▪️ Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел),
▪️ Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели),
▪️ г. Киев - 1059 случаев (45 выздоровели),
▪️ Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели),
▪️ Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел),
▪️ Львовская обл. - 282 случая (32 выздоровели),
▪️ Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели),
▪️ Николаевская обл. - 99 случаев,
▪️ Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели),
▪️ Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели),
▪️ Ровенская обл. - 396 случаев (29 выздоровели),
▪️ Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели),
▪️ Тернопольская обл. - 499 случая (38 выздоровели),
▪️ Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели),
▪️ Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели),
▪️ Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели),
▪️ Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели),
▪️ Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели),
▪️ Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели).
Отмечается, что на амбулаторном лечении 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.
"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщили в Минздраве.
Напомним, утром 22 апреля в Украине было зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 - летальные.