В Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, из них 187 - летальных

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине на 9:00 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальных. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 578, что больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.