Заразность кори намного выше COVID-19 - иммунолог

"Есть так называемый базовый репродуктивный индекс. Это количество лиц, которые заразятся от больного человека в течение инфекционного периода. Если брать например базовый репродуктивный индекс для новой коронавирусной инфекции, то он на сегодняшний день составляет около 2,2-3,3, то есть от одного больного COVID-19 заразится во время его заразного периода 2-3 человека. Если говорить о кори, то такой базовый репродуктивный индекс для кори составляет 12-18, то есть в течение инфекционного периода кори один больной заразит 12-18 человек. Заразность кори гораздо выше с точки зрения как базового репродуктивного индекса, так и с точки зрения устойчивости во внешней среде", - сказал Лапий.

Он пояснил, что на сегодняшний день существуют данные о том, что коронавирус передается капельным путем с капельками слизи, что, как правило, распространяются на расстояние до 1 метра и оседает. Вирус кори же больше передается не капельным а воздушным путем.

Как сообщалось в УНН, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 578, что больше, чем сутками ранее.