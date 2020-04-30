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ЮНИСЕФ и ВОЗ предупреждают об угрозе вспышки болезней в Украине на фоне приостановки вакцинации из-за COVID-19

Киев • УНН

 • 30062 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены приостановлением вакцинации от инфекционных болезней в Украине из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в заявлении организаций по случаю Всемирной недели иммунизации 2020 года, передает УНН.

ЮНИСЕФ и ВОЗ предупреждают об угрозе вспышки болезней в Украине на фоне приостановки вакцинации из-за COVID-19

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены тем, что из-за ситуации с COVID-19 вакцинацию приостановили во многих областях Украины. Когда дети пропускают прививки по календарю, возростает риск вспышек инфекционных болезней", - говорится в заявлении.

Организации подчеркивают важность продолжения вакцинации и обеспечение для этого соответствующих условий:

• отделение вакцинации и зоны ожидания ее от приема пациентов (разное время/разные дни или отдельное место, в зависимости от заведения);

• вакцинация по индивидуальной записи;

• сочетание вакцинации с другими важными медицинскими процедурами по возрасту, чтобы ограничить количество времени, когда те, кто вакцинируется и родственники проводят в медицинском учреждении;

• размещение средств для дезинфекции рук или создание возможности помыть руки для посетителей на входе в медицинское учреждение;

• медицинские работники в пунктах прививки должны иметь необходимые средства индивидуальной защиты.

Там, где ситуация с COVID-19 приводит ко временным перебоям в предоставлении услуг по вакцинации, должно быть запланировано восстановление таких услуг в кратчайшие сроки.

"В Украине, кроме COVID-19, есть и другие инфекционные заболевания. И от COVID-19 вакцины нет, от многих других опасных заболеваний, которые с легкостью могут убить ребенка и взрослого, таких как корь, дифтерия и другие, есть эффективные вакцины. Очень важно, чтобы родители продолжали вакцинировать детей по календарю прививок даже во время эпидемии COVID-19. А власть - обеспечила проведение вакцинации и разделение потоков пациентов в медицинских учреждениях , - сказала глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер.

По словам представителя ВОЗ в Украине, доктора Ярно Хабихта, несмотря на значительные достижения в рамках программы иммунизации в течение последних лет, Украина "остается уязвимой ко многим вакциноуправляемым инфекциям и возглавляет список стран в Европейском регионе с высоким уровнем риска вспышек кори и полиомиелита".

ВОЗ и ЮНИСЕФ, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, сообщили, что в Украине с 2017 по 2020 год более 115 тысяч человек заболели корью, в результате чего 41 человек умер, в томе числе 25 детей. В последние годы регистрировали случаи смертельно опасного заболевания - дифтерии. Хотя уровень охвата вакцинацией в Украине растет, он все еще остается недостаточным, чтобы надежно защитить детей и взрослых от инфекционных болезней.

Как сообщал УНН, по словам иммунолога, заразность кори намного выше по сравнению с новой коронавирусной инфекцией.

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