Степанов одужав від COVID-19, завтра повертається в Міністерство

“Дякую, вже добре (здоров’я – ред.). Завтра планую їхати в міністерство і виходити на роботу, а не працювати в дистанційному режимі”, - сказав Степанов.

За його словами, в нього був легкий перебіг хвороби, незважаючи на лихоманку, яка тривала кілька днів.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 14 листопада отримав позитивний тест на COVID-19.