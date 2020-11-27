Степанов одужав від COVID-19, завтра повертається в Міністерство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від коронавірусу і завтра планує повернутися до роботи в міністерство. Про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ", передає УНН.
“Дякую, вже добре (здоров’я – ред.). Завтра планую їхати в міністерство і виходити на роботу, а не працювати в дистанційному режимі”, - сказав Степанов.
За його словами, в нього був легкий перебіг хвороби, незважаючи на лихоманку, яка тривала кілька днів.
Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 14 листопада отримав позитивний тест на COVID-19.