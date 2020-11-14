Міністр охорони здоров’я України захворів на COVID-19

“Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж. Закликаю всіх: не відвідувати місця скупчення людей та дотримуватись карантинних вимог”, — сказав Степанов.

Додамо, що вчора Максим Степанов був на програмі “Свобода слова Савіка Шустера” й тепер всі присутні, зокрема народний депутат Олексій Гончаренко, народний артист України Остап Ступка, народний депутат та голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеіл Саакашвілі та інші мають піти на самоізоляцію.

Нагадаємо, у першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука виявили коронавірус. Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.