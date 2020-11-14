Министр здравоохранения Украины заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать буду дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же. Призываю всех: не посещать места скопления людей и соблюдать карантинные требования”, — сказал Степанов.
Добавим, что вчера Максим Степанов был на программе “Свобода слова Савика Шустера” и теперь все присутствующие, в том числе народный депутат Алексей Гончаренко, народный артист Украины Остап Ступка, народный депутат и председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, лидер партии “Национальный корпус” Андрей Белецкий, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили и другие должны пойти на самоизоляцию.
Напомним, у первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчук обнаружили коронавирус. Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил , что у него подтвердили заболевания коронавирусной болезни COVID-19.