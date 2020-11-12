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У Стефанчука підтвердили COVID-19

У Стефанчука підтвердили COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука виявили коронавірус. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

“Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю”, — написав Стефанчук.

Також він попросив тих, із ким контактував останні дні, уважно віднестися до стану свого здоров’я.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Українські Національні Новини

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