У Стефанчука підтвердили COVID-19

“Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю”, — написав Стефанчук.

Також він попросив тих, із ким контактував останні дні, уважно віднестися до стану свого здоров’я.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.