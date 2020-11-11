Разумков "підхопив" коронавірус

“Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно”, — написав Разумков.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Крім того, стало відомо, що у глави ОПУ Андрія Єрмака також підтвердили захворювання.

Також відомо, що Міністр фінансів України Сергій Марченко захворів на коронавірусну хворобу.