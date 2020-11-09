Слідом за Зеленським на COVID-19 захворів Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У голови Офісу Президента Андрія Єрмака підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. Про це він написав у себе в Facebook, передає УНН.
“Під кінець робочого дня отримав занадто „позитивні“ новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально. Цього тижня запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім. Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться — точно не за моєї вини”, — написав Єрмак.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Крім того, коронавірус виявили у міністра фінансів України Сергія Марченка.