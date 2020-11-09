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Міністр фінансів України Марченко захворів на COVID-19 - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко захворів на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук під час зустрічі із представниками "Авто Євро Сила", яка транслювалася на сторінці громадської організації у Facebook.

"Ми звернулись до міністра фінансів. З’ясувалось, що він захворів на COVID-19 і сьогодні на лікарняному", - сказала нардеп.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

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