Міністр фінансів України Марченко захворів на COVID-19 - нардеп

"Ми звернулись до міністра фінансів. З’ясувалось, що він захворів на COVID-19 і сьогодні на лікарняному", - сказала нардеп.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.