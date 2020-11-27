Зеленський призначив нових голів Харківської та Одеської ОДА

Так, Одеською облдержадміністрацією керуватиме Сергій Гриневецький.

“Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації. Відповідний указ № 520/2020 Глава держави підписав 27 листопада”, — повідомили в ОП.

Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю, відзначили у пресслужбі.

А от Харківську обласну держадміністрацію очолила жінка — Айна Тимчук. Її теж було призначено сьогодні — указом № 522/2020.

“Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив Айні Тимчук службове посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді. Президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку”, — йдеться у повідомленні.

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Довідка. Сергій Гриневецький народився 1957 року в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979-му закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році — Українську сільськогосподарську академію, факультет “Механізація сільського господарства”.

Має стаж роботи 38 років. Був народним депутатом України VI та VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада цього року. Має почесні грамоти Кабінету Міністрів та Верховної Ради, державні нагороди.

Айна Тимчук народилася 1973 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). У 1995-му закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Управління трудовими ресурсами”, а у 2004 році — Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю “Державне управління”.

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік — заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках — заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.