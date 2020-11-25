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Президент призначив Віталія Кіма головою Миколаївської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма. Відповідний указ № 517/2020 Глава держави підписав 25 листопада 2020 року, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.

Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації.

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Довідка. Віталій Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

Раніше Зеленський призначив очільником Сумської ОДА Василя Хому.

Українські Національні Новини

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