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Зеленський призначив очільником Сумської ОДА Василя Хому

Зеленський призначив очільником Сумської ОДА Василя Хому

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації. Відповідний указ № 509/2020 Глава держави підписав 23 листопада 2020 року, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

“Призначити Хому Василя Васильовича головою Сумської обласної державної адміністрації”, — йдеться у документі.

Довідка. Василь Хома народився у 1966 році. Має вищу освіту. У 1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.

Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах та в установах. Нагороджений медаллю “Захиснику Вітчизни” та орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Має почесне звання “Заслужений юрист України”.

Нагадаємо, раніше уряд заслухав і затвердив призначення голів трьох ОДА.

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