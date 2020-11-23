Зеленський призначив очільником Сумської ОДА Василя Хому

“Призначити Хому Василя Васильовича головою Сумської обласної державної адміністрації”, — йдеться у документі.

Довідка. Василь Хома народився у 1966 році. Має вищу освіту. У 1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.

Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах та в установах. Нагороджений медаллю “Захиснику Вітчизни” та орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Має почесне звання “Заслужений юрист України”.

Нагадаємо, раніше уряд заслухав і затвердив призначення голів трьох ОДА.