Уряд заслухав і затвердив призначення голів трьох ОДА

"У нас в переліку кадрових питань – три призначення голів ОДА. Це призначення Кіма Віталія Олександровича головою Миколаївської ОДА, призначення пана Гриневецького Сергія Рафаїловича головою Одеської ОДА, та призначення Хоми Василя Васильовича головою Сумської ОДА", - сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кандидати на посади голів ОДА представились та розповіли про своє бачення, що робити після призначення на посади.

Так, Віталій Кім заявив, що планує провести повну інвентаризацію податкових надходжень.

"Також ставлю за мету собі якнайшвидше здійснити процес децентрализації та передачі повноважень районам", - додав він.

Гриневецький заявив, що планує зайнятись "санітарно-епідеміологічною дисципліною" в регіоні, головним бачить розгортання додаткових ліжок, утримання і збереження здоров’я лікарів.

Хома заявив, що бачить перед собою завдання "сформувати дієву команду для впровадження рішень КМУ". З його слів, необхідно також перейти до формування обласного бюджету.

Уряд затвердив перелік кадрових призначень.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючими обов'язки голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської ОДА.