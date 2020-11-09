Зеленський призначив трьох очільників ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючими обов'язки голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської ОДА. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідні укази президента №492-494/2020.
Так, Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Савку Марію Володимирівну.
У свою чергу, т.в.о глави Одеської ОДА президент призначив Овечкіна В’ячеслава Ігоровича.
Зокрема, Зеленський поклав т.в.о голови Сумської ОДА на Пахольчука Сергія Івановича.
Нагадаємо, 5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, Одеської — Максима Куцого і Сумської — Романа Грищенка.