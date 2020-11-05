Зеленський підписав укази про звільнення трьох голів ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент підписав укази про звільнення голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, Одеської — Максима Куцого і Сумської — Романа Грищенка. Про це йдеться на сайті Офісу Президента, передає УНН.
“Звільнити ФЕДОРІВА Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського №488/2020.
Аналогічні укази №489/2020 "Про звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської обласної державної адміністрації" та №490/2020 "Про звільнення Романа Грищенка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації" були підписані президентом України сьогодні, 5 листопада.
Додамо, що 4 листопада Кабмін погодив звільнення трьох керівників ОДА.