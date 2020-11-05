Зеленський підписав укази про звільнення трьох голів ОДА

“Звільнити ФЕДОРІВА Віталія Васильовича з посади голови Івано­-Франківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського №488/2020.

Аналогічні укази №489/2020 "Про звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської обласної державної адміністрації" та №490/2020 "Про звільнення Романа Грищенка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації" були підписані президентом України сьогодні, 5 листопада.

Додамо, що 4 листопада Кабмін погодив звільнення трьох керівників ОДА.