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Зеленський підписав укази про звільнення трьох голів ОДА

Київ • УНН

 • 16383 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент підписав укази про звільнення голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, Одеської — Максима Куцого і Сумської — Романа Грищенка. Про це йдеться на сайті Офісу Президента, передає УНН.

“Звільнити ФЕДОРІВА Віталія Васильовича з посади голови Івано­-Франківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського №488/2020.

Аналогічні укази №489/2020 "Про звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської обласної державної адміністрації" та №490/2020 "Про звільнення Романа Грищенка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації" були підписані президентом України сьогодні, 5 листопада.

Додамо, що 4 листопада Кабмін погодив звільнення трьох керівників ОДА.

Українські Національні Новини

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