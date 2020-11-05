Зеленский подписал указы об увольнении трех глав ОГА

"Уволить Федорова Виталия Васильевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского №488/2020.

Аналогичные указы №489/2020 "Об увольнении Максима Куцего с должности главы Одесской областной государственной администрации" и №490 / 2020 "Об увольнении Романа Грищенко с должности главы Сумской областной государственной администрации" были подписаны президентом Украины сегодня, 5 ноября.

Добавим, что 4 ноября Кабмин согласовал увольнение трех руководителей ОГА.